Дмитрий Песков подтвердил участие своего сына в спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально прокомментировал тему участия своего сына в спецоперации. Песков подтвердил, что его сын принимал участие в СВО, но в составе ЧВК «Вагнер».

Он отметил, что ранее его сын уже отслужил в ВС РФ, соответственно выполнил свою обязанность по Конституции. На этот раз, как взрослый человек, он принял такое решение. В связи с чем — Песков не прокомментировал, отметив, что это не касается его работы.

Также появился комментарий от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он заявил, что Николай действительно был принят в ряды, но с измененными ФИО, то есть по «подложным документам».