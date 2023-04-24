Дмитрий Песков подтвердил участие своего сына в спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально прокомментировал тему участия своего сына в спецоперации. Песков подтвердил, что его сын принимал участие в СВО, но в составе ЧВК «Вагнер».

Он отметил, что ранее его сын уже отслужил в ВС РФ, соответственно выполнил свою обязанность по Конституции. На этот раз, как взрослый человек, он принял такое решение. В связи с чем — Песков не прокомментировал, отметив, что это не касается его работы.

Также появился комментарий от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он заявил, что Николай действительно был принят в ряды, но с измененными ФИО, то есть по «подложным документам».

Ранее сообщалось, что Парламент Санкт-Петербурга внёс в Государственную думу законопроект, который предполагает введение штрафа до полумиллиона рублей за рекламу сексуальных услуг.

политика сво


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Дмитрий Песков подтвердил участие своего сына в спецоперации
В ночь на 24 апреля жители Петербурга могли наблюдать северное сияние
Следком начал проверку из-за информации о пропавшем в Красном море судне с ...
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за рекламу сексуальных услуг
На проспекте Стачек перевернулась иномарка
Скончалась председатель совета директоров Большого Гостиного двора в Петербурге
АО «Лужский мясокомбинат» попало под наблюдение из-за долгов в ...
«Выборгская» не осилила поток петербуржцев