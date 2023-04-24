В Госдуму внесли законопроект о штрафах за рекламу сексуальных услуг

Парламент Санкт-Петербурга внёс в Государственную думу законопроект, который предполагает введение штрафа до полумиллиона рублей за рекламу сексуальных услуг. В том числе это касается и размещения рекламы в общественных местах с предложением знакомств и времяпрепровождения с указанием контактов. Такой документ выложена в думской электронной базе.

Уточняется, что штрафы коснутся и тех объявлений, которые содержат скрытые предложения подобных услуг. Авторы законопроекта предлагают ввести штраф для граждан в размере от 20 до 50 000 руб., для должностных – от 50 до 100 000 руб., для юридических лиц от 100 до 500 000 руб.

Как говорят авторы законопроекта, в Санкт-Петербурге такая реклама размещается даже на поверхности от водосточных труб, кроме этого, такие рекламы можно встретить и на остановках, а также элементах городской архитектуры. Авторы подчёркивают, что это наносит ущерб имуществу и даже искажает внешний вид города.