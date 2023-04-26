В России хотят ввести пожизненное заключение за государственную измену

В Совете Федерации одобрен закон, который подразумевает ужесточение наказания за государственную измену. Теперь может пойти речь о наказании вплоть до пожизненного заключения.

Как передает ТАСС, ранее эта статья подразумевала наказание до 20 лет колонии строгого режима – это было максимальным сроком. Теперь российские власти намерены усилить наказание за это серьезное правонарушение, так как оно подрывает устои общества.

Уточняется, что также одобрено наказание в виде пяти лет лишения свободы за то, что кто-либо будет содействовать решениям международных организаций, в которых Россия не участвует. К примеру, это может быть решение международного уголовного суда.

Изначально эти поправки были разработаны по инициативе председателя государственной думы Вячеслава Володина, а также группы депутатов.

Помимо этого, одобрен проект закона, который предусматривает лишение приобретённого гражданства РФ за дискредитацию ВС РФ.