Из России станет больше рейсов на Кубу

До отпусков у взрослых и летних каникул у школьников осталось совсем ничего. Это означает, что самое время позаботиться о том, куда же отправиться отдохнуть.

Как рассказывают в ассоциации туроператоров России, этим летом планируется увеличить число рейсов из России на Кубу. Примечательно, что только за 3,5 месяца 2023 года туристический поток на Кубу превысил показатель за аналогичный период последних двух лет. Из России за этот период времени приехало 38 000 туристов.

Так, в связи с этим, одна из авиакомпаний России увеличит с 22 мая количество рейсов из страны в Варадеро. Теперь самолёты будут летать четыре раза в неделю. Изначально планировалось летать два раза в неделю. Кроме этого, на курорт Кайо-Коко рейсы будут отправляться также дважды в неделю.

Что ж, кажется несмотря на статус закрытого неба, у россиян всё-таки есть выбор, куда отправится отдохнуть.