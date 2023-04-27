Волочкова повысила свою домработницу до директора

Кто-то годами бьется за то, чтобы его повысили с должности менеджера до должности старшего менеджера. А кто-то бац… из домработниц в директоры! Думаете, мы тут с вами шутки шутим? А вот и нет, чистой воды правда. Так фортануло женщине, которая работала домработницей у российской балерины Анастасии Волочковой.

Не до личной жизни!

Совсем недавно Анастасия вернулась с шикарного отдыха на островах, но сейчас совсем не до устраивания личной жизни, время поработать. Балерина уже просто разрывается по рабочим моментам, нужно бросаться от проекта к проекту, от спектакля к спектаклю. Видимо, дел настолько много, что Анастасия перестала справляться в одиночку.

Поэтому ей на помощь пришла… Её домработница, которая, как признается сама Анастасия, стала ей уже близкой подругой. Видимо, домработница Лола уж очень старалась, иначе как объяснить тот факт, что, перескочив все возможные этапы, она дошла до директора?

«Мой директор Лолочка формирует списки гостей на спектакль», — написала 47-летняя балерина Анастасия Волочкова в своих социальных сетях.

Слишком доверяет?

Интересно, что окружение Волочковой отнюдь не в восторге от того, насколько балерина доверяет этой женщине. Например, многие обращают внимание на то, что степень доверия настолько высока, что Лола умудрилась перевезти в дом Волочковой уже не одного своего родственника. Тем не менее сама артистка не видит поводов сомневаться в своем решении.