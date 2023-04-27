В Красногвардейском районе произошло серьезное ДТП

В Красногвардейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП 26 апреля вечером. Так, 37 -летний водитель на «Опеле» ехал по Пискаревскому проспекту. При повороте налево на Муринскую дорогу он столкнулся с Nissan. Как итог водитель последнего автомобиля в состоянии лёгкой степени тяжести, его сын 13-ти лет в состоянии средней тяжести, и 48-летняя супруга в состоянии лёгкой степени тяжести госпитализированы.

Попала в больницу и пассажирка автомобиля «Opel». Как выяснилось, водитель последнего авто не менее 10 раз привлекался к административной ответственности, в том числе семь – за превышение скорости. На этот раз также возбуждено административное дело.

Какой-либо информации о том, серьёзно ли пострадал сам водитель-нарушитель, не сообщается. Также как и неизвестно по какой причине произошло ДТП. Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.