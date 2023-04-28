Президент Путин приедет 28 апреля в Петербург с рабочей поездкой

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 28 апреля, посетит Петербург с рабочей поездкой. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

Предполагается, что глава государства выступит перед членами Совета законодателей при Федеральном Собрании России. Рабочая встреча будет, уже по традиции, проведена в Таврическом дворце. Она приурочена ко Дню российского парламентаризма.

В основе встречи должны быть вопросы социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, говорят в Кремле.

Ранее сообщалось, что сегодня, 26 апреля, Совет Федерации одобрил закон, который позволяет взыскивать с иностранных инвесторов убытки по искам организаций. Речь идёт о тех случаях, когда организация имеет стратегическое значение, а сделка при этом признана недействительной.