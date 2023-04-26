В России разрешат взыскивать убытки по сделкам с иностранных инвесторов

Сегодня, 26 апреля, Совет Федерации одобрил закон, который позволяет взыскивать с иностранных инвесторов убытки по искам организаций. Речь идёт о тех случаях, когда организация имеет стратегическое значение, а сделка при этом признана недействительной.

Фактически, по этим изменениям, суд сможет взыскать акции организации, имущество и доходы недобросовестного иностранного инвестора. Уточним, что речь идёт о доходах, полученных иностранным инвестором при заключении ничтожной сделки, пишет ТАСС.

Ранее мы писали о том, что в Совете Федерации одобрили закон, который подразумевает ужесточение наказания за государственную измену. Теперь за это правонарушение можно получить пожизненное заключение. Ранее по этой статье можно было максимально получить 20 лет колонии строгого режима. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.