Дворцовый проезд и площадь Невского перекроют из-за мотопарада

Передвижению петербургских автолюбителей по родному городу в субботу, 29 апреля, будут мешать байкеры. В городе частично перекроют проезд из-за Фестиваля мотоГТО.

Движение будет приостановлено с 14:55 до 15:50. Запрет на проезд коснется участков Невского проспекта, Дворцового проезда, Синопской набережной, площади Александра Невского и некоторых других территорий города. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Пассажиравтотранс».

Также в Санкт-Петербурге из-за мотопарада изменится схема проезда автобусных маршрутов, которые лежат по указанным участкам. Рейсы будут идти с приостановкой.

Ограничения будут действовать, чтобы байкеры могли спокойно гонять по городу, а петербуржцы и туристы оставались в безопасности.

Ранее сообщалось, что байкеры с берегов Невы будут сопровождать Фестиваль ледоколов, который проходит в Санкт-Петербурге 29 апреля.