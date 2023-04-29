По Петербургу начнет курсировать новый маршрут

Для петербуржцев и гостей столицы на Неве уже с понедельника, 1 мая, запустят новый автобусный маршрут «Станция метро «Пионерская — Северное кладбище». Транспорт будет ходить в обе стороны: добраться можно будет туда-обратно.

Автобус также затронет станцию «Комендантский проспект». Об этом рассказали в пресс-службе ответственной компании «Пассажиравтотранс».

В ведомстве уточнили, что автобусы по указанному рейсу будут ходить регулярно каждые 15 минут в пиковые часы. При этом ежедневно на маршруте будет курсировать по 12 автобусов, чтобы не возникало перегруза и задержек.

Дополнительный маршрут до метро в объезд железнодорожного переезда станции Парголово проведут для жителей квартала на Тихоокеанской улице. Эту корректировку тоже уже анонсировали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ограничат движение по Московскому шоссе из-за ремонтных работ.