Юноша на Lada насмерть сбил женщину по дороге из Петербурга

На трассе Санкт-Петербург — поселок Свердлова — Всеволожск в воскресенье, 30 апреля, случилась страшная авария. Юный водитель легковушки Lada сбил пешехода. В результате женщина скончалась.

За рулем автомобиля находился 18-летний молодой человек. Он двигался из Петербурга в сторону поселка Свердлова, когда наехал на женщину примерно 40 лет. Причины происшествия еще не установлены.

Известно, что женщина стояла посредине правой полосы двухполосной дороги. По пострадавшей не было заметно, что она планирует перейти дорогу.

На петербурженке не было светоотражающих элементов, пишет forpost. При этом не заметить женщину было трудно, так как дорога вполне освещена.

Уголовное дело по факту этого ДТП еще не возбуждено. Сейчас продолжается разбирательство.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на перекрестке столкнулись два троллейбуса.