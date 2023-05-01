В Петербурге стало больше недовольных зарплатой работников

Как оказалось, в Петербурге растёт число тех, кто недоволен своими зарплатами. По имеющейся информации, уровень доходов на данный момент устраивает только 26% жителей города.

Ещё 71% опрошенных жителей Петербурга заявил, что их зарплата должна быть больше. В сравнении с прошлым годом число недовольных возросло на 7%.

Интересно, что половина из них считают, что работодатели обязаны поднять оплату труда примерно в два раза.

Что касается профессиональный принадлежности, то имеющиеся зарплаты устраиваю чаще всего тех, кто работает в сфере безопасности (35%), в инвестициях, консалтинге или IT (каждый – по 30%).

Напротив, крайне недовольны своим уровнем дохода врачи, фармацевты, работники общепита и гостиниц. Также в рядах недовольных оказались юристы, говорят аналитики портала по поиску работы hh.Ru.