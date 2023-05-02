От «Майского вальса» до авангардных выставок: стала известна программа мероприятий на майские праздники в Петербурге

Совсем скоро нас ждут длинные праздничные выходные. Петербург в очередной раз подтверждает свой статус культурной столицы страны — выбор мероприятий ого-го. Делимся подборкой и с вами.

Мероприятия в честь Дня Победы

Конечно же, ожидается много мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Например, 9 мая в 10.00 на Дворцовой площади пройдет парад войск Санкт‑Петербургского территориального гарнизона. В этот же день, но в 12.00 запустят Памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

В 15.00 на Дворцовой площади и в 19.00 на Газпром Арене проведут праздничные концерты. В 22.00 ожидается запуск салюта у стен Петропавловской крепости.

Если вы хотите принять участие в акции «Бессмертный полк», то на этот раз привычного всем шествия по улицам города не будет — ни в одном регионе страны. Горожанам предлагают наклеить портреты своих героев на машины. В праздничный день никто за это штрафовать не будет, однако водителям настоятельно рекомендуют размещать портрет не на лобовом стекле, чтобы не загораживать обзор.

Также предложено носить бейджи на груди, в которые также вставить фото героя или же сменить аватарку в своих социальных сетях.

До этого дня, 5 мая, состоится праздник для ветеранов «Майский вальс Великой Победы» (в 15.00, ГБНОУ «Академия талантов»), а также Концерт «Ода Победе» (в 19.00, СПб ГБУК «Государственная Академическая Капелла»).

Также с 5 по 21 мая будет работать тематическая фотовыставка «Спасибо, Победители», посвященная сотрудникам Ленинградского-Петербургского метрополитена – участникам Великой Отечественной войны.

Из не приуроченного ко Дню Победы

С 5 по 7 мая в Юсуповском саду пройдет фестиваль водных фонариков. Помимо просмотра необычных арт-объектов, горожанам предлагается стать участником исторического бала XIX века, спеть рок-хиты в исполнении симфонического оркестра, Zero People и Billy’s Band.

В Люмьер-Холл все праздничные дни можно будет посмотреть порядка 200 картин Ивана Айвазовского. Это будет мультимедийная выставка, посвященная одному из главных представителей мирового авангарда, русскому художнику, Василию Кандинскому.

Также в эти дни в Петербурге будет проводиться много стендап-мероприятий на разных площадках города.