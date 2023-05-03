Популярный колбасный завод в Петербурге поменял владельца

Владельцы колбасного предприятия в Санкт-Петербурге продали свое детище сторонней компании. Сделка по заводу площадью 9,7 тысячи квадратных метров уже оформлена.

Завод «Мираторг» приобрела компания «Альтаир». Местная группа компаний с 2021 года занимается производством хлебопекарных изделий. Теперь круг ее деятельности будет значительно расширен.

Планируется, что выпуск продукции от новых владельцев будет налажен оперативно. О временной приостановке продажи продукции информации пока не поступало, торговля продолжается.

До продажи завод производил 50 тонн готовой продукции в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе компании NF Group. Высокую эффективность на объекте хотят сохранить, чтобы не потерять поток денежных средств.

Сумма сделки официально не разглашалась. Ряд СМИ пишет о 100 миллионах рублей, которые «Альтаир»‎ заплатил за петербургский «Мираторг»‎.