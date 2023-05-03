Школьница из Петербурга попала в больницу с отравлением спиртом и ранами

В Выборгском районе Санкт-Петербурга госпитализировали несовершеннолетнюю школьницу с серьезными резаными ранами. Выпускница 11 класса попала в больницу вечером во вторник, 2 мая.
Как стало известно gazeta.spb, вместе с ранами на предплечьях у молодой девушки подтвердили отравление этанолом. Состояние школьницы отнесли к отклонениям «средней тяжести». Сейчас здоровью петербурженки уже ничего не угрожает.
Известно, что выпускница проживает отдельно от родителей, для нее приобрели личную квартиру в городе. Семья на данный момент не состоит на учете по делам несовершеннолетних.
Сейчас разбирательство по факту случившегося продолжается. Обстоятельства уточняются.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины, который сбил 12-летнего ребенка на автокране. Девочку госпитализировали.