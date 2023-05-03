Упавший светофор перекрыл проезд по Комендантскому проспекту

В Санкт-Петербурге в среду, 3 мая, случилась очередная автомобильная авария на Комендантском проспекте. Из-за ДТП на землю повалило светофор.

Светофор лег прямо посреди дороги на перекрестке указанного проспекта и улицы Шаврова. Из-за этого движение на участке оказалось затруднено, проезда просто нет.

Светофор мог повредить машину, которая была задействована в ДТП. Пока неизвестно, насколько сильно пострадали сидевшие в ней петербуржцы. Об этом рассказали очевидцы случившегося в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Авария привела к серьезной пробке. Сейчас на участке Комендантского проспекта работают специалисты из правоохранительных органов. Уточняются причины и обстоятельства случившегося дорожного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге удалось задержать напавшего на таксиста мужчину.