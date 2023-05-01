В Курортном районе задержали подозреваемого в нападении на таксиста

Полицейские Курортного района города задержали подозреваемого в нападении на таксиста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось 29 апреля. В отделение полиции пришел 47-летний водитель такси. Он рассказал, что в пять утра на Рощинском шоссе пассажир применил к нему насилие. А после открыто похитил у него мобильный телефон «Ксиоми Редми 8», и скрылся с места происшествия.

Сумма ущерба оценивалась в шесть тысяч рублей.

В этот же день сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого. Это был 28 летний гражданин без определенных занятий. Похищенное изъято.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двоих граждан за противоправные действия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.