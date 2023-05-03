Ветер снес строительные леса со здания Биржи

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове в среду, 3 мая, продолжает бушевать сильный ветер. Порывы воздуха уже снесли строительные леса со здания Биржи.

Леса нависли прямо над проезжей частью. Это может серьезно угрожать местным жителям, которые решат передвигаться рядом с такой конструкцией. Об этом рассказали очевидцы случившегося в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Также ветер раскачивает светофоры и дорожные знаки. Такими фотографиями петербуржцы тоже успели поделиться в интернете. По словам горожан, все происшествия должны оперативно устранить: ветер настолько сильный, что игнорировать его последствия не удастся.

Пока не поступало информации, что кто-то пострадал от упавших конструкций. Остается надежда, что травм получится избежать.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на Комендантском проспекте упал светофор. Сейчас он мешает движению автомобилей.