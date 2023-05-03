Обманом заманили на пикник и убили: новые подробности происшествия с семиклассницей в Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжают раскрываться детали зверского убийства 13-летней семиклассницы. Ситуацию прокомментировал старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по городу Сергей Капитонов.

По его словам, подозреваемые в убийстве школьницы подростки 15 и 16 лет заманили потерпевшую в лес у поселка Парголово под предлогом пикника. Девочка поверила знакомым и спокойно удалилась с ними из города.

На поляне юноша и его подруга напали на семиклассницу, избили ее молотком и закопали. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства.

Тело погибшей нашли только после того, как обвиняемый поделился подробностями преступления. До этого момента подростки пытались скрыть сотворенное. Они даже переписывались с семьей погибшей с ее же телефона. Долго это не продлилось: петербуржцы устали и зарыли гаджет в той же яме, что и школьницу.

Ранее сообщалось, что подозреваемым уже предъявили обвинения.