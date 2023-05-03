В Петербурге упали цены на квартиры в новостройках

За прошедшую часть 2023 года в России подешевело первичное жилье. Цены снизились незначительно: среднее падение составило 0,6%.

Несмотря на то, что в Москве и Петербурге сейчас сосредоточены самые дорогие новостройки, падение цен коснулось и этих городов тоже. Теперь в среднем квадратный метр в «чистых» квартирах столиц обходится в 127,2 тысячи рублей.

Как сообщает restate, в сравнении с прошлым годом жилье все же подорожало. Новостройки подорожали на 11%, а цены на «вторичку» возросли на 8%. В Москве, Петербурге и Ленинградской области годовой прирост цен варьируется от 6,2% до 17%.

Ситуация на рынке недвижимости остается нестабильной: цены традиционно то взлетают, то падают. К лету россияне ожидают привычного снижения стоимости квартир. При этом серьезных понижений все же не планируется, все останется в пределах средних показателей.