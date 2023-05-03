Россияне высказались об отношении к нейросети

Нейросети стремительно вливаются в жизнь людей. Сейчас с их помощью уже не просто генерируют картинки, но и выполняют простую работы за человека: пишут тексты, составляют ТЗ и выполняют отчеты.

При этом россияне условно делятся на два лагеря: одни считают, что нейросети могут значительно упростить человеческую жизнь, а другие верят, что искусственный интеллект может поработить планету.

В ходе одного из опросов выяснилось, что сами лично нейросетью пользовались 15% респондентов. Интересно, что сразу 24% опрошенных вообще не знают, что такое нейросеть. Еще 40% только примерно понимают, для чего нужна такая новомодная разработка. Такие данные предоставили исследователи «Фотострана.ру».

Из знающих 30% придерживается позиции, что нейросеть может легко выполнить несложную работу. Тяжелые и важные задачи на нейросеть возлагать пока готовы далеко не все.

Популярная функция нейросети: поиск второй половинки по требованиям и критериям. В возможности найти любовь с помощью ИИ верят 11%, 56% выступают против, а остальные не могут решить, к какой из сторон примкнуть.

Также из респондентов 32% убеждены, что нейросети могут предсказать будущее. Научно такую теорию пока никто не подтверждал.