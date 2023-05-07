Место ушедшего H&M в Петербурге занимает Befree

В Санкт-Петербурге может стать вдвое больше торговых точек Befree. Бренд группы Melon Fashion Group решил занять нишу, которая освободилась после ухода с российского рынка H&M.

Количество Befree по северной столице планируют увеличить уже до конца 2023 года. Всего с учетом новых магазинов по итогам года в России будет минимум 30 таких точек. Сейчас их уже 23, а занимаемая площадь превысила 37 тысяч квадратных метров.

Руководители Befree предполагают, что открытие новых магазинов поднимет продажи. Пока наблюдается сразу 30% прироста. Об этом заявила директор по маркетингу бренда Befree Анна Шмакова, пишет РБК.

В Петербурге уже открылся главный флагманский магазин. Он занял место H&M в ТРЦ «Галерея», расположенном по Лиговскому проспекту. Одну такую торговую точку растянули на две тысячи «квадратов», когда обычно площадь других похожих магазинов не превышает 700-800 квадратных метров.

Также в скорое время может заработать еще один Befree в столице на Неве.