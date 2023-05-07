Социологи представили портрет среднестатистической жертвы аферистов

Жители России продолжают массово вестись на разводы телефонных мошенников. Аферисты звонят тем людям, кто с большей вероятностью «купится» на их схемы. Так как же выглядит среднестатистическая жертва таких злоумышленников?

По мнению социологов, типичный портрет жертвы — женщина в возрасте старше 60 лет с относительно низкими доходами. Именно такие люди чаще других собственноручно переводят деньги незнакомцам после недолгого разговора с ними по телефону.

Также нередки случаи, когда аферистам верят представители молодежи от 18 до 30 лет. Здесь статистика неоднозначна, поскольку оказалось, что жизненный опыт не столь важен, как могло показаться. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации Исследователей России «СоциоЛайф».

По России почти шесть миллионов человек хоть раз в жизни стали жертвами телефонных аферистов. Еще четверть опрошенных имеет в ближайшем окружении человека, который повелся на уговоры злоумышленников.