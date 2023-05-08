Беременная Катина и веселая Волкова: «Тату» снова воссоединились в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел долгожданный матч 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». На футбольной сцене выступила нашумевшая группа «Тату».

Вокалистки коллектива исполнили песню «Нас не догонят» на петербургской «Газпром Арене». Певиц Юлию Волкову и Елену Катину на матче приняли тепло: было больше восторженных возгласов, чем осуждающих.

Выступление «Тату» в Санкт-Петербурге стало первым в России для группы за последние два года. С прошлого концерта все изменилось, что уже успели обсудить зрители и болельщики в своих соцсетях. Также видеороликами поделились в своих аккаунтах и сами вокалистки.

Елена Катина сейчас находится на позднем сроке беременности, но это не помешало ей танцевать с тем же рвением, что и ее коллега. Та в свою очередь вела себя максимально приветливо, хоть ранее и Катина, и Волкова не совсем лестно отзывались друг о друге в своих интервью.