Отдых заканчивается: что будет с зарплатой после майских

Майские праздники позволили россиянам отдохнуть с чистой совестью. На работу можно было законно не ходить, так что оставалась куча времени на себя любимых. При этом существует установка: нет работы — нет денег. Что же будет с зарплатой после длительных выходных?

Оплату труда в нерабочие и праздничные дни контролирует статья 153 Трудового кодекса Российской Федерации. Без денег никого не оставят, но некоторые нюансы все же нужно учесть. Разбираемся.

Сколько заплатят за выходные?

Если человек работает на окладе и премии, за праздничные дни ему гарантирован только оклад. Дополнительная оплата за майские не положена, но при этом и занижать заработок никто не будет: деньги придут за отработанные дни.

Сдельщики и люди с почасовой оплатой наоборот получат дополнительное вознаграждение. Размер от организации к организации может варьироваться. Такие выплаты устанавливаются локальными нормативными актами.

В любом случае переживать не стоит: руководство обязано что-то заплатить. Конкретные суммы лучше уточнить лично у своего начальства.

А если я не отдыхал(а)?

Если выйти на работу в период майских праздников все же пришлось, руководитель обязан оплатить такой труд в двойном размере. Об этом написали в телеграм-канале «Госуслуги».

Для работников на сдельной основе тоже предусмотрена оплата по двойным расценкам и ставкам.

В случаях, когда работать пришлось, но трудовой день сократили, зарплата придет пропорционально отработанному времени. Все подсчеты можно будет позднее проверить в расчетном листе, чтобы убедиться в их правильности. Любые отклонения — причина поговорить с начальством или обратиться за помощью в трудовую инспекцию.

Вместо повышенной зарплаты можно попросить дополнительный выходной в другие дни. Такие ситуации обсуждаются в индивидуальном порядке с руководством.