Дуэт Скляра с рэпером: что российские артисты подготовили ко Дню Победы

В 2023 году День Победы приближается с меньшей шумихой, чем обычно. Громких релизов на 9 мая не ожидается, а большая часть концертов по стране пройдет по уже изученной многолетней схеме. Несмотря на это, кое-чем интересным россиян все же решили порадовать.

Скляр + Рич

Отечественный музыкант и лидер рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр решил кардинально поменять направление работы и фитанул с рэпером Рич. Артисты к патриотичному празднику представили клип на песню «Черная свеча».

Музыканты хотели создать что-то эмоциональное и для этого «залезли в голову» украинскому военному. В своем творении артисты представили ту картину мира, которую, по их мнению, и наблюдает эта часть населения.

В качестве своеобразного референса для этой работы была использована композиция «Ты забыл, брат» Виталия Аксенова. Об этом рассказали сами музыканты с интервью «Известиям».

Чем радуют петербуржцев

Артисты Санкт-Петербурга на майских праздниках слегка притихли. Никаких новых скандалов пока не наблюдается, да и творческими работами земляков уже давно никто не радует.

В День Победы никто из современных знаменитостей в городе на Неве выступать не решился. На сценах северной столицы пройдут традиционные выступления: гала-концерт «Песни военных лет» в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» и «О чем молчит парк победы» в салоне «АртСтандарт».

Из интересного — много Stand-up. В Петербурге для любителей откровенного юмора состоятся «проверка шуток для съемок» местных комиков (в Stage StandUp Club), концерт Елизаветы-Варвары Арановы (там же) и «Стендап концерт топовых комиков» (в Route).

Зато после майских в Петербург с концертами вновь ворвутся любимые звезды. В городе выступят отдохнувшие за весенние выходные Мари Краймбрери, Macan, Горшенев и Хаски. Даже Александр Пушной и Тима Белорусских что-то придумали.