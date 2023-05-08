В Петербурге откроют генконсульство Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров дал поручение открыть новое генконсульство в Санкт-Петербурге. Соответствующий указ уже был подписан главой государства.

Вопросы о дальнейшем взаимодействии обсудили Садыр Жапаров и президент России Владимир Путин на официальной встрече в Кремле, которая прошла в понедельник, 8 мая. В ходе рабочей беседы были подняты вопросы о имеющихся региональных и международных проблемах.

Тажке новое генконсульство Киргизии появится в Казани. Этот вопрос тоже уже обсудили и утвердили. Об этом сообщили в пресс-службе президента Киргизии, пишут РИА Новости.

Документы подписали в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России граждан Киргизии. Сейчас дружеские и партнерские отношения между этой страной и Российской Федерацией продолжаются, сотрудничество налажено сразу по нескольким направлениям.

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