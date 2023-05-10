Руководители дорожных предприятий Петербурга полу за растрату 9,5 млн рублей

Руковдители СПб ГУДП «Центр» и ООО «Эконева» попали под срок за махинации при уборке тротуаров Фрунзенского района в 2020 году. Если говорить по-судебному или по-следовательски, то их обвинили в растрате 9,5 миллиона рублей.

Как пишет издание НВпресс, заработать такие деньги удалось на некачественной уборке улиц. Так, руководителя «Центра» обвинили в растрате с использованием служебного положения, а гендиректора «Эконевы» — в пособничестве.

Между компаниями был заключен договор об уборке тротуаров, но рабочие свои обязанности не выполняли. В результате руководитель первой компании получил четыре года «условки», а его соучастник — три года.

Материальный ущерб злоумышленники уже возместили в полном объеме.

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