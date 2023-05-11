Штрафовать и прятать: как подростков в России будут отучивать от курения

В России вступил в силу новый закон, который будет регулировать борьбу с никотиновой зависимостью среди несовершеннолетних. Подростков пытаются отучить от курения косвенными методами: воздействовать будут не на них самих, а на их взрослое окружение.

Теперь по стране увеличили штраф за приобщение несовершеннолетних к курению. Учитываются как привычные сигареты, так и кальяны и прочие устройства, которые сейчас крайне популярны у молодежи.

Какой размер штрафа?

Сторонние граждане за привлечение подростков к курению будут оштрафованы на пять тысяч рублей. Родители и опекуны уже попадут сразу на семь тысяч. Об этом рассказали в пресс-службе Госдумы России.

Наказания для продавцов тоже ужесточили. Теперь граждане за такую торговлю будут получать 40-60 тысяч рублей штрафа, должностные лица — 150–300 тысяч, а юридические лица — 400–600 тысяч рублей.

Продажа сигарет для лиц, которые еще не достигли 18-летнего возраста, на территории России строго запрещена. То же теперь касается вейпов и даже жидкостей для них. Запрет коснулся и тех устройств, которые не содержат никотина.

Что еще запрещено?

Наравне с увеличенными штрафами появились и некоторые другие изменения в этом вопросе. Например, сейчас предусмотрен запрет на продажу курительных устройств и сигарет дистанционно и через автоматы. Такое правило вполне логично, ведь при этих условиях сложно убедиться в возрасте покупателя.

Также запретили выпуск упаковок к сигаретам и вейпам с ароматизаторами и добавками. По мнению правительства, такая обертка привлекает внимание и вызывает интерес у ребенка.

Похожая тема — запрет на выкладку и демонстрацию устройств в магазинах. Теперь от подростков вейпы будут прятать: вдруг забудут, что это такое, и перестанут курить.