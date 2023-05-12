«‎Темные стороны» маркетплейсов: чего ждать любителям онлайн-шопинга

Любители шопинга теперь не ходят по магазинам, а сидят дома и скроллят ленту на маркетплейсах. Покупки товаров через интернет уже плотно вошли в нашу жизнь. Несмотря на это, не стоит забывать, что в сети пользователей всегда поджидают опасности.

По данным опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, проблемы или спорные ситуации в интернет-магазинах возникают у каждого пятого россиянина. Так в чем же трудности и что с ними делать?

Проблема в обмане и накрутке

Больше половины респондентов (51%) не доверяют отзывам на товары, которые оставляют другие покупатели. Такое недоверие аудитории к продавцам возникло из-за того, что подделать положительные комментарии под товаром для предпринимателя очень просто. Люди ведутся на «‎10 из 10», а потом получают по почте вообще не то, что хотелось бы.

Также 44% опрошенных придерживаются мнения, что в интернете слишком высок риск получить некачественный товар. На маркетплейсах такой точно имеется, а выявить его дистанционно достаточно трудно.

Недоверие обосновано?

Анализ ситуации показывает, что на маркетплейсах в России действительно сохраняется высокий уровень браков и фальсификата. При этом остается множество трудностей в исправлении проблем и дальнейшем общении с продавцами. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

Скептицизм в сторону интернет-шопинга легко объяснить. Несмотря на это, популярность такое явление все же продолжает набирать с годами.

Как решаются проблемы?

Если покупателю все же не повезло и он нарвался на плохой товар, решение проблемы — настоящая лотерея. Половина респондентов заявляет, что помогают в этом представители маркетплейсов: встают на сторону покупателя. При этом еще 35% ни к какому решению прийти не смогли: не помогли ни администраторы сайта, ни продавцы.

При проблемах с продавцами нюансы всегда можно урегулировать, обратившись «выше». Жалобы рассматривает Роспотребнадзор.