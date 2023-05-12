Петербуржцы рассказали о планах своих детей после окончания школы

Совсем скоро из образовательных учреждений Санкт-Петербурга выпустятся тысячи юных и амбициозных школьников. Нынешних учеников 9 и 11 класса ждут новые возможности. Чем же они займутся после школы? Комментируют родители.

Почти треть школьников (29%) после девятого класса уйдет в колледжи и училища. Такой высокий показатель зафиксирован впервые за длительное время. В вузы после 11 класса собирается поступать 47% выпускников-петербуржцев.

Чаще всего выпускники выбирают профессии для всей своей жизни в сфере IT (27%) и медицины (15%). Причем это касается и средних профессиональных, и высших учебных заведений. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob.

Нашелся и небольшой процент (3%) родителей, которые заявили, что их ребенок сразу после школьного выпускного пойдет работать. Причины такого решения могут быть самыми разными, возможно дальнейшее поступление в сузы и вузы.