Директрису школы Петербурга отправили под арест из-за обвинения в получении взятки

В Санкт-Петербурге продолжается разбирательство по делу о взятках. Такое преступление зафиксировали в одной из местных школ.

По версии следствия, директриса образовательного учреждения получала деньги с подчиненных сотрудников за общее покровительство. Общая сумма выгоды составила больше 200 тысяч рублей. Также к делу оказались причастны заместители директора по воспитательной и учебно-воспитательной работам.

Учителя школы платили начальству за создание благоприятных условий труда. В том числе учитывалось и начисление повышенной премии: чтобы получить деньги, пришлось доплатить. В махинациях были задействованы учителя музыки, английского и испанского языков и педагог-организатор. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Сейчас директриса школы уже признала свою вину. На время разбирательства ее заключили под домашний арест до 27 июня 2023 года.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.