В Петербурге назвали самые опасные районы из-за клещей

Увы, сезон клещей уже открыт. Не является исключением и Санкт-Петербург. По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, проводится еженедельный мониторинг случаев укусов клещей. Как выяснилось, в Петербурге такое чаще всего происходит в Пушкинском и Курортном районах.

Как пишет издание Табло СМИ, только за прошлую неделю в городские больницы обратились 87 человек. Все они пострадали из-за укусов клещей в пределах города. Всего за сезон к медикам обратились 704 пациента.

Так, Курортный и Пушкинский район набрали по 21 случаю укусов. В Красносельском районе пострадали 15 жителей, а в Выборгском – ещё семь. Приморский и Московский – пять случаев, Кировский и Невский – три случая, Колпинский и Красногвардейский – два случая, Петродворцовый, Калининский и Фрунзенский – по одному.