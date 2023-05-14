В Петербурге нашли подозреваемых в тройном убийстве 20-летней давности

Следственные органы спустя 20 лет арестовали людей, подозреваемых в убийстве трех человек. Предполагается, что на такой шаг подозреваемые злоумышленники пошли ради квартиры в Красносельском районе Петербурга.

Говорят, что злоумышленников искали с февраля 2002 года, когда и произошло само происшествие. Сейчас двое мужчин заключены под стражу, так как являются фигурантами уголовного дела по статье об убийстве.

Их подозревают в убийстве семьи из трех человек. Они хотели заполучить их квартиру на улице Тамбасова в Красносельском районе Петербурга.

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