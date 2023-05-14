Каждый седьмой пожар в быту происходит из-за непотушенной сигареты

Увы, пожары происходят с незавидной регулярностью, у сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций всегда полно работы. Им, спасателям-огнеборцам, регулярно приходится выезжать на лесные пожары, бытовые. Часть из них может произойти из-за сухой погоды и ветра, часть — из-за поджигателей, часть — по причине человеческой безответственности.

Как рассказали в телеграм-канале ГУ МЧС России, примерно каждый седьмой пожар в быту происходит из-за непотушенной сигареты. Только с начала этого года в России произошло больше 16,5 тысячи пожаров по неосторожности при курении.

В ведомстве попросили не подвергать риску себя и соседей, отметив, что ваша безопасность — в первую очередь ваша ответственность.

Ранее стало известно, что Следственные органы спустя 20 лет арестовали людей, подозреваемых в убийстве трех человек. Предполагается, что на такой шаг подозреваемые злоумышленники пошли ради квартиры в Красносельском районе Петербурга.