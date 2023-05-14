Требуем перемен: как решиться на изменения

Все мы иногда хотим каких-либо перемен. Однако решиться на это довольно непросто. Кто-то мечтает о чем-то глобальном – переезд в другой город или вовсе страну, путешествия по миру, покупка недвижимости. А кто-то хочет постричься, сменить имидж или что-то в том роде. Тем не менее есть те, кому одинаково сложно решиться как на крупную сделку, так и на смену прически.

Если вдруг вам не хватает немного решимости на этот шаг, то делимся с вами некоторыми советами.

Заручитесь поддержкой

Наверное, очень многое зависит от того, как вы настроены. Многим из нас требуется поддержка близких, чтобы решиться на какой-то серьезный шаг. Именно поэтому попробуйте поделиться своими желаниями и опасениями с родными и друзьями. Уверены, они смогут вас убедить в том, что этот шаг вам необходим или же просто пойдёт на пользу.

Хотя конечно, нельзя исключать того варианта, что вас наоборот переубедят что-либо делать. После этого, уже рассмотрев аргументы за и против, вы поймёте стоит ли вам совершать тот или иной поступок. В любом случае, поделиться лишний раз своими переживаниями и заботами с близкими вам людьми точно не помешает. Возможно, это даже укрепит ваши отношения.

Визуализируйте

Сколько угодно можно смеяться с тех людей, которые создают доски желаний. Однако это всё-таки работает на уровне психологии. Как минимум, вы будете чаще видеть свою мечту, а значит будете что-либо делать для её исполнения. Кроме этого, так ваша хотелка будет казаться чем-то более реалистичным и возможным. Хорошенько подумайте о том, что именно должно быть на этой доске.

Кроме этого, вы можете где-нибудь прописать маленькие задачи на пути к вашей большой цели. Когда конечный результат раздроблен на несколько составных частей всё-таки проще идти к нему.

Обдумайте

Спонтанность, возможно, в чем-то хороша. Однако если вы не тот человек, который решается на что-то по щелчку пальцев, вам стоит очень тщательно продумать свое действие. Если вы чего-то боитесь, то попробуйте расписать как положительные стороны вашего решения, так и отрицательные. Не будет лишним попробовать представить, к каким позитивным и наоборот негативным последствиям может привести ваше решение. Собрав это все воедино, вы сможете трезво оценить, стоит ли идти на этот шаг .