«Впервые такое»: Глава Следкома высказался о блогерах с долгами по налогам

В настоящее время Следственный комитет России занимается сразу несколькими делами против блогеров, которые серьезно задолжали по налогам. Уголовные дела уже заведены в отношении Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Лерчек и Артема Чекалиных. Глава СК Александр Бастрыкин высказался о происходящем.

По словам председателя ведомства, случаи крупных долгов у знаменитостей — не уникальны. При этом блогеры по таким делам проходят впервые.

Не обошлось обсуждение горе-блогеров без акцента на Блиновской. Александр Бастрыкин заявил, что сейчас создательница «Марафона желаний» выплатила только 10 миллионов рублей из общего долга почти в 920 миллионов.

Саму идею курсов Блиновской глава СК не оценил. Бастрыкин отметил, что сомневается в профессионализме таких коучей и считает, что их главная цель — заработать больше денег. Слова председателя привели в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Также сообщается, что в Госдуме уже внесли на рассмотрение законопроект, который будет контролировать интернет-коучей. Планируется разработать требования к компетенции блогеров.