В российских поликлиниках с 1 июля будут работать психологи

Вымученные от стресса россияне с 1 июля 2023 года смогут немного расслабиться. Дело в том, что с этого дня в поликлиниках начнут работать психологи.

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что на приеме россияне смогут получить комплексную помощь от профессионалов своего тела. Планируется, что посещения будут доступны для всех, включая участников СВО и их родственников.

Изначально перед окончательным запуском проведут тестирование. С 1 июля система уже точно вступит в запуск. Об этом сообщает телеграм-канал «Объясняем.рф».

Психологи появятся в каждой поликлинике. Особенности приема еще не сообщались. Также пока остается тайной, над каким именно направлением проблем будут работать государственные психологи.

Несмотря на многие пробелы, все равно многие россияне уже заинтересовались этой программой. Ожидается, что психологов посетит внушающая волна человек.