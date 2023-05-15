В Петербурге родителям вернули ушедшего после ссоры из дома семилетнего ребенка

В Московском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии нашли семилетнего мальчика, который ушел из дома. Сейчас ребенка уже вернули матери.

В ходе разбирательства выяснилось, что малолетний петербуржец возомнил себе подростком и после ссоры с родителями показательно ушел из дома. При этом неизвестно, как близкие допустили такое происшествие.

Когда в доме поняли, что ребенок пропал, за помощью пришлось обратиться в правоохранительные органы. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Специалисты оперативно отыскали ушедшего из дома мальчика. Оказалось, что ребенок всего на полкилометра отдалился от родного дома.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пятилетнего мальчика из частной стоматологии увезли прямиком в детскую больницу из-за серьезного происшествия.