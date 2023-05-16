«Алмаз-Антей» с июля планирует выпускать по три тысячи дронов в месяц

С 1 июля 2023 года российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» планирует начать массовое производство беспилотников. Предполагается, что число выпусков составит две-три тысячи штук ежемесячно.

Выпускать будут беспилотники «Добрыня-2». Раньше его использовали в качестве своеобразной игрушки для тренировок, но сейчас на них ставятся цифровые камеры, а сами дроны применяются для испытаний в воинские части.

Производство дронов уже ведется. В настоящее время планируют закончить партию в тысячу таких беспилотников. Об этом рассказал генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников, пишет ТАСС.

Выпускаемые квадрокоптеры уже обладают высоким качеством и ценными характеристиками. Например, они могут разгоняться до 120 километров в час. Позднее механизм дронов будут только улучшать.

Ранее сообщалось, что на маркетплейсах возросли продажи дронов.