В Петербурге на лето вводят запрет на дроны и гидроциклы

Оперативный штаб Санкт‑Петербурга утвердил новые ограничения на запуск беспилотников на территории города и на пользование гидроциклами в местных водоемах. Запреты продлятся до конца июля 2023 года.

Запрет вступает в силу со вторника, 16 мая. Соответствующее постановление уже утвердили. Ограничения установили, чтобы обезопасить население города и сохранить общественный порядок.

Есть исключения: беспилотниками могут пользоваться определенные категории лиц. К ним относятся представители органов государственной власти и местного самоуправления и организации, действующие в интересах СМИ и киноиндустрии. Для них требуются подтверждающие документы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Гидроциклами нельзя пользоваться на отведенных участках. Под запрет попали акватории на Неве: от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста. Также введены ограничения на Малой Невке и Большой Невке.