В Ленобласти задержали похитительниц-гастролерш

В Ленобласти полицейскими задержаны похитительницы — гастролерши. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что все случилось 16 мая днем. В этот день на пересечении Нарвского шоссе и трассы 41А-003 с поличным задержаны две ранее судимые женщины, 43-х и 45-лет, проникли в дом в деревне Ильеши. Оттуда они стащили ювелирку общей стоимостью 74,5 тысячи рублей. Известно, что женщины ограбили 86-летнюю пенсионерку.

Полицейским удалось изъять и украшения, и автомобиль, на котором разъезжали женщины. Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Сейчас полицейские выясняют, не причастны ли женщины к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что полицией проводится проверка по факту ДТП с наездом на самокатчиц. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.