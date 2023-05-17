Прокуратура пришла с внеплановой проверкой в Европейский университет в Петербурге

Прокуратура проводит внеплановую проверку в Европейском университете. По информации представителей вуза, документы собирают на нескольких факультетах: антропологии, социологии, истории и политических наук.

Прокуратура и Рособрнадзор проводят проверку после того, как в ведомства обратился некий гражданин. Не уточняется, кто именно это был. Какие-то подробности представители вуза готовы предоставить уже после проверки, пишет ДП.

Уточним, что проверка проходит в рамках мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму, говорят правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти полицейскими задержаны похитительницы — гастролерши. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Подробнее об этом происшествии вы можете прочесть в нашем материале по следующей ссылке.