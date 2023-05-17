Молитву на работу утвердили в РПЦ

Члены священного синода Русской православной церкви (РПЦ) приняли решение утвердить молебное пение по случаю поиска работы. Такая информация появилась на сайте РПЦ.

Такое решение было принято в ходе заседания 16 мая. Члены священного синода РПЦ заслушали рапорт председателя синодальной богослужебной комиссии.

Приводим текст молитвы:

«Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Известно, что помимо этого утверждено молебное пение страстотерпцу царевичу Алексию о больных гемофилией.

общество


 

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