В Ленобласти пьяный мужчина устроил пальбу из револьвера

Полицией Кировского района Ленинградской области задержан устроивший пальбу в садоводстве. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Так, 17 мая днем в отделение полиции в СНТ «Заря» пьяный мужчина открыл стрельбу из неустановленного оружия. Как говорят в правоохранительных органах, мужчина произвел выстрелы из принадлежащего ему предмета, похожего на карабин.

У мужчины изъяли охолощенный карабин системы Мосина, револьвер, стреляная гильза, колодка с патронами в количестве 16 штук.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска задержали карманницу-гастролершу. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти пьяный мужчина устроил пальбу из револьвера
В Петербурге поймали карманницу-гастролершу
В Петербурге сбили 7-летнего самокатчика
Стали известны даты проведения HIP-UP DANCE FEST в Петербурге
В Колпино прикрыли розлив контрафакта под видом элитного алкоголя
В Петербурге нашли угонщика японских внедорожников
В Петербурге трех молодых людей задержали из-за подозрения в призывах к ...
Из-за пожара на Магнитогорской изменили движение общественного транспорта