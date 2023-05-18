В Ленобласти пьяный мужчина устроил пальбу из револьвера

Полицией Кировского района Ленинградской области задержан устроивший пальбу в садоводстве. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Так, 17 мая днем в отделение полиции в СНТ «Заря» пьяный мужчина открыл стрельбу из неустановленного оружия. Как говорят в правоохранительных органах, мужчина произвел выстрелы из принадлежащего ему предмета, похожего на карабин.

У мужчины изъяли охолощенный карабин системы Мосина, револьвер, стреляная гильза, колодка с патронами в количестве 16 штук.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска задержали карманницу-гастролершу. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.