В Выборгском районе мужчина пошел под статью ради портативной колонки

Полицейские Выборгского района задержали подозреваемого в уличном грабеже. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что около половины первого ночи 13 мая на пересечении проспекта Художников и Сиреневого бульвара неизвестный, применив физическую силу, открыто похитил у 36-лентнего портативную колонку «Honor».

Пострадавший обратился в больницу, ему оказали всю необходимую помощь.

Заведено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Уже 17 мая на улице Есенина задержан подозреваемый 18-летний неработающий. Мера пресечения – подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции устанавливают детали ДТП с 7-летней велосипедисткой. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.