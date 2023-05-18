В Ленобласти 18-летний водитель на «Мазда» сбил первоклашку

Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП с 7-летней велосипедисткой. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Известно, что все случилось днем 17 мая днем. Там 18-летний водитель автомобиля «Мазда» на Варшавской улице налетел на 7-летнюю велосипедистку. Она была в сопровождении взрослых.

Как итог, первоклассница пострадала, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия.

Ранее сообщалось, что полицией Кировского района Ленинградской области задержан устроивший пальбу в садоводстве. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.