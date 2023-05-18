В России могут разрешить пересдавать ЕГЭ раньше, чем через год

В государственную думу поступило предложение разрешить пересдачу единого государственного экзамена в год его проведения перед сентябрем. Такое обращение направили министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову.

Обратившиеся ссылаются на данные исследования – 73% выпускников жалуются на стресс. При этом 20% старшеклассников в это время употребляют успокоительные препараты. Как считают депутаты, это связано с тем, что выпускник в случае чего сможет пересдать экзамен только лишь через год.

При этом депутаты также обращают внимание на то, что экономика и промышленность России испытывают острую нехватку молодых профессионалов, пишет ТАСС.

Ранее Рособрнадзор заявил, что серьезные изменения в системе единого государственного экзамена вряд ли произойдут в ближайшие 10 лет. При этом форма проводимого экзамена вполне может измениться за этот срок.