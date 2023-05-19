Петербуржцы пытались ограбить мужчину прямо посреди банка

Двое мужчин в банке Приморского района Санкт-Петербурга напали на посетителя: угрожали ему и пытались вырвать сумку. По факту происшествия уже возбудили уголовное дело, а злоумышленников задержали.

В ходе разбирательства выяснилось, что 28-летний потерпевший решил обменять десять тысяч евро и нашел в мессенджере людей, которые могут ему с этим помочь. «Валютчики» заманили петербуржца в банк, сообщив, что нужно проверить подлинность купюр, и набросились на него в помещении.

Злоумышленникам не удалось украсть деньги: на место происшествия своевременно вызвали полицию. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Теперь «валютчики» проходят по делу по статьям 30 и 161 УК РФ — покушение на грабеж. Разбирательство продолжается, обстоятельства случившегося выясняются. Пока неизвестно, стал ли этот случай первым у нарушителей, или подобные грабежи уже случались.