Петербургская полиция разбирается со смертью женщины в отеле на Сампсониевском

В Санкт-Петербурге с четверга, 18 мая, продолжается разбирательство по факту смерти женщины в отеле на Сампсониевском проспекте. Труп был обнаружен в номере одного из постояльцев.

На теле женщины обнаружены множественные колото-резанные раны. Личность погибшей уже удалось установить. Жертвой оказалась 38-летняя жительница Лужского района Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Сейчас проводится разбирательство по факту случившегося. Причины и обстоятельства смерти пока не разглашались. Также известно, что на месте происшествия оказался еще один пострадавший, мужчина сейчас госпитализирован в тяжелом состоянии.

Следствие в Петербурге уже возбудили уголовное дело — по части второй статьи 105 УК РФ «Убийство». Другие подробности расследование не разглашались.